Электрички между Москвой и Тверью следуют с опозданиями из-за ДТП на путях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пригородные поезда, курсирующие по Октябрьской железной дороге между Москвой и Тверью, следуют с опозданиями из-за аварии в районе платформы Фроловское. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Из-за ДТП в районе остановочного пункта Фроловское ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва - Тверь в обоих направлениях. Просим внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах. Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения", - говорится в публикации.

Также в МТППК уточнили, что пострадавших в результате аварии нет. В ближайшее время планируется опубликовать информацию о компенсационных маршрутах.