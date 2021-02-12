В транспортной прокуратуре Подмосковья назвали причину аварии на ж/д пути

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Водитель машины, упавшей на железнодорожные пути станции "Фроловское" с моста, не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В 11:15 мск в районе остановочного пункта "Фроловское" водитель легковой автомашины, не справившись с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на железнодорожные пути станции", - сообщила Короткова.

В результате происшествия пострадавших нет, произошло повреждение контактной электросети, движение поездов временно приостановлено. Северный транспортный прокурор Александр Абрамов проводит проверку по данному факту, он выехал на место происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, за рулем машины Volvo XC90 была 42-летняя местная жительница. В автомобиле в момент аварии она находилась одна, в медпомощи женщина не нуждается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что из-за аварии задерживаются 10 пригородных электричек, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.

В новость внесены изменения (13:48 мск) - добавлены подробности по тексту.