Врач рассказал в суде об ухудшении здоровья ветерана после слов Навального

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Врач, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал суду в Москве об ухудшении состояния здоровья ветерана Игната Артеменко после комментария Алексея Навального, назвавшего его "предателем", передает корреспондент ТАСС.

"В составе бригады скорой я прибыл в дом Артеменко в деревне. Он жаловался на давление и незначительные боли в районе сердца. Он пояснил, что ухудшение возникло на фоне эмоционального напряжения. Состояние было достаточно нормальным, я оценил его как удовлетворительное и не нашел оснований для госпитализации, назначив успокоительное", - рассказал врач.

Рассказ врача не вызвал дополнительных вопросов у сторон. После этого обвинение возобновило оглашение показаний ветерана, данных на следствии.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.