В Ростовской области горит бывший винзавод

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на территории не функционирующего винзавода в городе Сальске Ростовской области. Горение происходит в одноэтажном здании на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 12:55 мск на территории не функционирующего винзавода [зафиксировано] горение на кровле одноэтажного отдельно стоящего здания размерами в плане 20 на 50 метров. Горение по всей площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар произошел в здании номер 13 на ул. Станиславского в Сальске.

В пресс-службе отметили, что пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. В борьбе с огнем принимают участие 39 человек, задействовано 11 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших и погибших не поступала.