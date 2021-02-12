В отношении экс-главы района Курганской области возбудили дело за взятку автомобилем

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Целинного района Курганской области по подозрению в получении в качестве взятки автомобиля Toyota Camry от представителей компании "Уралкотел". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"В прокурору Целинного района Куртамышским отделом СК России представлены материалы с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Целинного района. Действия квалифицированы по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде имущества за общее покровительство, совершенное в крупном размере"). Изучив представленные материалы, прокурор признал постановление о возбуждении законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что мужчина в период исполнения обязанностей главы района получил от представителей ООО "Уралкотел" взятку в виде автомобиля Toyota Camry за общее покровительство интересов данной организации на территории Целинного района. Машину он использовал в личных целях. В прокуратуре уточнили, что стоимость автомобиля составляет около 720 520 рублей. Экс-главе района грозит до 12 лет лишения свободы.