Движение электричек по Октябрьской железной дороге восстановлено

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по Октябрьской железной дороге между Москвой и Тверью восстановлено после падения машины на пути станции "Фроловское" с моста в Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Движение поездов восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В 11:15 мск водитель легковой автомашины, не справившись с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на пути станции. Пострадавших нет. Произошло повреждение контактной электросети. Из-за аварии задерживалось 10 электричек, велись ремонтно-восстановительные работы. За рулем Volvo XC90 была 42-летняя местная жительницы. В автомобиле она была одна, в медпомощи не нуждается. Проводится проверка.