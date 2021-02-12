В Ростовской области ликвидировали открытое горение на бывшем винзаводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего винзавода в городе Сальске Ростовской области, где в пятницу огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 15:00 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 12:55 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение кровли одноэтажного здания на территории не функционирующего винзавода. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

В борьбе с огнем принимают участие 39 человек, задействовано 11 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В данную новость были внесены изменения (15:24 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения