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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на бывшем винзаводе

Возгоранию присвоили второй повышенный ранг сложности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего винзавода в городе Сальске Ростовской области, где в пятницу огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

"В 15:00 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. 

Информация о пожаре поступила в 12:55 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение кровли одноэтажного здания на территории не функционирующего винзавода. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности. 

В борьбе с огнем принимают участие 39 человек, задействовано 11 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В данную новость были внесены изменения (15:24 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения

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