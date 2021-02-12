Здание прокуратуры в Люберцах проверяют после сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранители направлены к зданию прокуратуры в Люберцах, где проводят проверку после сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение также поступило от неизвестного о том, что "заминировано" здание прокуратуры на Октябрьском проспекте, дом 267А, в Люберцах. На месте работают экстренные службы и правоохранители, проводится проверка", - сказали источник.

9 февраля неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. Накануне проводилась проверка ж/д станцию Люберцы-2 после угрозы взрыва. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.

В Москве 11 февраля все станции метро, детские сады и школы проверили после анонимных сообщений о "минировании". Информация оказалась ложной. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке данных сообщений. Как уточнил другой источник ТАСС в экстренных службах, неизвестные сообщили, что угроза взрывов будет действовать в течение двух недель.