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Возле Бабушкинского суда Москвы задержали мужчину, призывавшего к незаконным акциям

Он сидел на дереве напротив суда и призывал к участию в незаконных митингах в мегафон

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали возле Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, мужчину, призывавшего участвовать в несанкционированных акциях.

Как передает корреспондент ТАСС, он залез на дерево возле жилых домов напротив суда и в мегафон призывал участвовать в акциях. После того как мужчина слез с дерева, его задержали сотрудники полиции и проводили в автозак.

Меры безопасности возле суда были усилены с раннего утра, но сторонников Навального там не наблюдалось.

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