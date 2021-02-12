Возле Бабушкинского суда Москвы задержали мужчину, призывавшего к незаконным акциям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали возле Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, мужчину, призывавшего участвовать в несанкционированных акциях.

Как передает корреспондент ТАСС, он залез на дерево возле жилых домов напротив суда и в мегафон призывал участвовать в акциях. После того как мужчина слез с дерева, его задержали сотрудники полиции и проводили в автозак.

Меры безопасности возле суда были усилены с раннего утра, но сторонников Навального там не наблюдалось.