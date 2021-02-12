Более 500 кг паштета изъяли из магазинов Башкирии

УФА, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 кг паштета, в котором обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), изъяли из магазинов Башкирии, продукцию уничтожат. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по республике в пятницу.

"Партия паштета поступила на реализацию в розничные сети Республики Башкортостан. Торговым точкам было предписано до получения результатов лабораторных исследований не допускать в реализацию вышеперечисленную продукцию. По результатам анализа в паштетах с датой производства 09.01.2021 г. обнаружен вирус африканской чумы свиней. Более 500 кг зараженной продукции изолирована и подлежит уничтожению", - сказано в сообщении.

Пашет произвели в Белгородской области. В январе в регионе также обнаружили паштет, зараженный этим же вирусом. Тогда было уничтожили порядка 511 кг продукции.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.