СК завершил следствие по делу участника акции, ударившего сотрудника Росгвардии в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование еще одного дела в отношении участника несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, который ударил сотрудника Росгвардии. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала она.

23 января мужчина вблизи Страстного бульвара на несанкционированном мероприятии ударил ногой по голове сотрудника Росгвардии и скрылся. Позже он был задержан. "Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сообщила Иванова.

Это уже второе уголовное дело в отношении участников акции, расследование которого завершено. Ранее в Пресненский суд поступило дело Александра Мучаева, который на автомобиле задел бампером полицейского, когда они пытались задержать находившихся в его машине участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн.