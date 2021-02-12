В Сочи осудили четырех мошенников, организовавших фиктивные филиалы банка

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи признал виновными четырех жителей Московской области за то, что они организовали фиктивные филиалы московского банка "Гарант-Инвест" и привлекали туда деньги граждан. Двоих мужчин приговорили к 5 годам лишения свободы, двух девушек - к 3 годам и 2 годам 10 месяцам условно, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

"Двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, девушкам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев условно. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2017 году неизвестное лицо разработало план и привлекло к нему двоих мужчин. Согласно плану, они должны были организовать работу фиктивных филиалов банка "Гарант-Инвест" и привлекать в них деньги граждан, используя поддельные договоры займа. По данным суда, 79 человек подсудимым удалось обмануть в Сочи и 12 человек в Ногинске Московской области, общая сумма ущерба составила 27 млн рублей.

К своей деятельности фигуранты привлекли двух женщин, которые выполняли работу кассиров, в их обязанности входило составление фиктивных бланков договоров займов и приходных кассовых ордеров и передача денег.