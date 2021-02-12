Экс-замначальника ГУ ФСИН Нижегородской области осудили условно за превышение полномочий

ТАСС, 12 февраля. Бывший замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Виталий Гудков осужден на один год лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что летом 2019 года Гудков потребовал от сотрудников подведомственных учреждений передать ему или определенным им работникам аппарата деньги. Они предназначались в качестве компенсации третьим лицам за пролив, который произошел в его служебной квартире. "В дальнейшем с июля по декабрь 2019 года подсудимый получил от 11 сотрудников уголовно-исполнительной системы денежные средства в размере 245 тыс. рублей, которые и направил на возмещение ущерба лицам, пострадавшим от коммунального инцидента", - говорится в сообщении.

Гудков был задержан в сентябре 2020 года, по решению суда его отправили под домашний арест. Вину в совершении преступления он признал и возместил ущерб потерпевшим. Впоследствии он был уволен с должности.

В 2020 году был возбужден ряд уголовных дел в отношении руководителей ГУ ФСИН по Нижегородской области. В июле по делу о превышении должностных полномочий были задержаны замначальника ведомства Евгений Сычев, начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, а позднее - главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра, начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин, заместители начальника ГУ ФСИН Виталий Гудков и Дмитрий Тарасов, главный инженер Дмитрий Муратов. В декабре был арестован бывший глава регионального ГУ ФСИН Николай Теущаков, в феврале 2021 года - первый замначальника ведомства Станислав Телегин.