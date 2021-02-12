Обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже арестовали до 2 апреля

ВОРОНЕЖ, 12 февраля. /ТАСС/. В Воронеже арестован мужчина, который обвиняется в убийстве 47-летней учительницы одной из воронежских школ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 2 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан 10 февраля и доставлен к следователю СК для производства следственных и процессуальных действий, ему предъявлено обвинение. "Он допрошен в качестве обвиняемого, дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Также следователем СК у обвиняемого изъяты одежда и обувь, в которой тот находился в день совершения преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вечером 2 февраля 2021 года около кафе на Московском проспекте в Воронеже было обнаружено тело 47-летней учительницы. Возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей"). Установлено, что мужчина ранил женщину ножом в голову, шею, грудную клетку, от чего она умерла на месте. Также он похитил ее сумку с деньгами и сотовый телефон.