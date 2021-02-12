Оставленные на морозе в Новой Москве дети провели на улице 40 минут

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Трое детей, которых пыталась убить их собственная мать, провели раздетыми на морозе в минус 15 градусов в Новой Москве порядка 40 минут. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"33-летняя женщина вместе с детьми около 23:00 11 февраля приехала на автомобиле "Лада". Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут", - сказал источник. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сосенское в Новой Москве.

Он добавил, что среди детей 10-месячная девочка и два мальчика - 2 и 10 лет. Женщина, уроженка Чебоксар, вместе с детьми проживала в частном доме в Подмосковье. "Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое", - уточнил источник.

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, поздно вечером 11 февраля многодетная мать оставила раздетых догола детей на морозе с целью убить их. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Ход расследования уголовного дела взят на контроль столичной прокуратурой.