СМИ: 11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники на юге Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, 36 получили ранения в пятницу в результате серии взрывов на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам (южный штат Тамилнад). Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, взрывы прогремели в 13:30 по местному времени (11:00 мск).

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших. "Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим", - написал Моди в своем Twitter.

NDTV также отмечает, что власти выплатят семьям погибших по 200 тыс. рупий (около $2,7 тыс.), а получившим ранения - 50 тыс. рупий (около $670).

Ранее газета The Times of India сообщила, что взрывы привели к сильному пожару, который уничтожил четыре цеха предприятия. Он сильно затруднил работу спасателей, пытавшихся оказать помощь пострадавшим. В настоящее время огонь локализован.