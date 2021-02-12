Пожар в цехе в Электроуглях потушили

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пожар в цехе в Электроуглях полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 15:31 мск [объявлена] полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что около 13:00 мск произошел пожар в четырехэтажном панельном здании в Электроуглях. По предварительным данным, загорелся лакокрасочный цех на третьем этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Его площадь составила 600 кв. м.

По данным МЧС, из здания до прибытия пожарных были эвакуированы люди, их количество устанавливается. К тушению привлекались 56 человек и 17 единиц техники.