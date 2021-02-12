СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении оперативного дежурного ЕДДС управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Дениса Кулаева и и.о. начальника управления Вячеслава Иващенко о халатности при ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила Петренко.

Дело направлено в генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара произошел разлив более 21 тыс. тонн дизельного топлива в окружающую среду. Кулаев и Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации ЧП. Следствие считает, что бездействие Кулаева и Иващенко привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы на обширной территории региона.

В октябре экс-глава Норильска Ринат Ахметчик был приговорен за халатность к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. СК продолжает расследование в отношении еще пяти фигурантов.