Следствие планирует допросить жену Ефремова по делу о даче ложных показаний

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи намерены допросить жену актера Михаила Ефремова Софью Кругликову по делу о даче ложных показаний тремя свидетелями защиты во время судебного процесса над артистом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Кругликову планируют допросить в ближайшее время как свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Ранее в качестве свидетелей были допрошены Ефремов, которого этапировали из колонии Белгородской области, и его бывший адвокат Эльман Пашаев. Следствие также планирует проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты, дававших показания на суде, могли подкупить за 300 тыс. рублей каждого.

20 ноября 2020 года МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.