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Угроза взрыва в прокуратуре и управлении образования Люберец оказалась ложной

В зданиях не обнаружили взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сообщения от неизвестного о "минировании" здания прокуратуры и управления образования в Люберцах оказались ложными. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент проверка здания прокуратуры и управления образования на Октябрьском проспекте завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены, информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

9 февраля неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. Накануне проводилась проверка ж/д станцию Люберцы-2 после угрозы взрыва. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.

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