Экс-главу Минздрава Дагестана приговорили к 1 году и четырем месяцам колонии за растрату

МАХАЧКАЛА, 12 февраля./ТАСС/. Суд в Дагестане признал виновным в присвоении и растрате экс-министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, но освободил его от отбывания наказания в связи с тем, что подсудимый отбыл срок во время содержания под стражей и домашнего ареста. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"В судебном заседании Танка Ибрагимов признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 1 году четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В соответствии со ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы Ибрагимова зачтено время его содержания под стражей и под домашним арестом, в связи с тем, что это время поглотило срок назначенного наказания, осужденный освобожден от его отбывания", - сказала Мамаева, отметив, что Ибрагимов освобожден из зала суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Ибрагимов, занимая должность главы Минздрава региона, использовал должностное положение и растратил более 1,5 млн рублей, выделенных на выплату денежного содержания сотрудников аппарата министерства, в пользу других лиц. В этом ему оказала пособничество Марина Гришкина, которую суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Осужденные до окончания рассмотрения дела добровольно возместили имущественный ущерб в полном объеме.