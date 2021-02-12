Пожар на бывшем винзаводе в Ростовской области ликвидирован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории бывшего винзавода в городе Сальске Ростовской области, где в пятницу огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 15:40 мск [зафиксирована] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 12:55 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение кровли одноэтажного здания на территории не функционирующего винзавода. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области сообщили, что прибывшие на место пожара сотрудники полиции организовали объезд транспорта по смежным улицам и обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.