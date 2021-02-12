Суд вновь арестовал основателя Petropavlovsk Масловского по делу о растрате 100 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы вновь арестовал основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 февраля", - сказали в суде.

Ранее Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу отменить и направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе. При этом было решено оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний". После того, как акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.