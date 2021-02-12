В Ростовской области ребенок погиб на уроке физкультуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля./ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели 12-летнего мальчика на уроке физкультуры в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 11 февраля 12-летний мальчик посещал урок физкультуры в спортивном зале школы. Он зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о пол. "В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в пресс-службе, добавив, что следователи уже назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ростовская областная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку соблюдения безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях.