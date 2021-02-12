{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области ребенок погиб на уроке физкультуры

Мальчик зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о пол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля./ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели 12-летнего мальчика на уроке физкультуры в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 11 февраля 12-летний мальчик посещал урок физкультуры в спортивном зале школы. Он зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о пол. "В связи с ухудшением самочувствия  в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в пресс-службе, добавив, что следователи уже назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ростовская областная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку соблюдения безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях. 

Теги
РоссияРостовская область
После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбудили дело
Читать полностью