Телефонного террориста задержали на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мужчина, "заминировавший" дом на Люблинской улице в Москве, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В дежурную часть поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что хочет "заминировать" одно из учреждений на Люблинской улице. В кратчайшие сроки установили личность заявителя. Им оказался 49-летний местный житель, он был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания на Волгоградском проспекте", - сказали в ведомстве.

Лжетеррорист признал вину и рассказал, что был пьян и решил похулиганить. Несмотря на раскаяние, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.