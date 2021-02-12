В Петербурге отправили под домашний арест учителя, домогавшегося школьниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга решил отправить под домашний арест учителя, которого задержали за развратные действия в отношении двух школьниц, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Юрию Филиппову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия")", - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана до 10 апреля, сам он против домашнего ареста не возражал. Согласно поступившим в суд материалам дела, на допросе Филиппов признал вину и дал изобличающие показания. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что возбудили два уголовных дела по статье о развратных действиях в отношении учителя школы в Приморском районе города после публикации в сети видео, где мужчина приставал к ученице.