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После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбудили уголовное дело

В криминалистический центр МВД передали смывы на предмет определения взрывчатых веществ

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Дело об уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после взрыва в торговом центре во Владикавказе, сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

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"Возбуждено дело по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). Взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в криминалистический центр МВД", - сказал Хоружий в видео с оперативного совещания, распространенном пресс-службой главы и правительства Северной Осетии.

Глава правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев отметил, что необходимо в короткие сроки подготовить совещание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧП. "И детально разобрать текущую ситуацию, провести анализ действий всех лиц, ответственных за объект, норм безопасности, дать правовую оценку и принять меры по комплексному анализу и мониторингу подобных объектов с целью недопущения в будущем подобных проявлений", - сказал Тускаев, отметив, что количество торговых центров растет, поэтому "нужны самые строгие меры контроля". 

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