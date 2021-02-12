После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбудили уголовное дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Дело об уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после взрыва в торговом центре во Владикавказе, сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

"Возбуждено дело по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). Взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в криминалистический центр МВД", - сказал Хоружий в видео с оперативного совещания, распространенном пресс-службой главы и правительства Северной Осетии.

Глава правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев отметил, что необходимо в короткие сроки подготовить совещание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧП. "И детально разобрать текущую ситуацию, провести анализ действий всех лиц, ответственных за объект, норм безопасности, дать правовую оценку и принять меры по комплексному анализу и мониторингу подобных объектов с целью недопущения в будущем подобных проявлений", - сказал Тускаев, отметив, что количество торговых центров растет, поэтому "нужны самые строгие меры контроля".