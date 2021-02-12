Суд приговорил экс-начальника санатория ФССП к 4,5 года колонии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил бывшего начальника санатория Федеральной службы судебных приставов (ФССП) "Зеленая долина" Александра Сафонова к 4,5 года колонии за хищение более 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета России.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Приговором суда Сафонову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в СК.

В 2014-2016 годах Сафонов, зная, что реальные показатели годового потребления санаторием газа, необходимого для работы котельной, составляют 200 тонн, направил в ФССП проекты перспективных финансовых планов федерального бюджета на 2015 и 2016 годы с указанием завышенных показателей расходов на закупку газа из расчета потребления 600 тонн в год. "Он утвердил и представил в ФССП России бюджетные сметы расходов с недостоверными сведениями о плановых потребностях в бюджетных ассигнованиях. Получив финансирование, директор санатория ежемесячно заключал государственные контракты на поставку газа с индивидуальными предпринимателями, создавая условия для хищения части выделенных денежных средств", - пояснили в СК.

По указанию Сафонова деньги переводились с расчетного счета в адрес поставщиков газа, после чего соучастники преступления распоряжались ими по своему усмотрению. "Согласно заключению финансовой судебной экспертизы, материальный ущерб, причиненный ФССП России от противоправных действий Сафонова и иных лиц, составил более 20 млн рублей", - сообщили в СК. Расследование дела в отношении соучастников Сафонова продолжается.