ТАСС, 12 февраля. Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области, транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщила журналистам старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Инцидент произошел в пятницу в 18:00 мск на регулируемом переезде на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород.

"По факту схода [с рельсов] восьми вагонов Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку. На место выехал и.о. транспортного прокурора", - отметила Иванова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, причиной инцидента стало ДТП с автомобилем. "Поступила информация о том, что Land Rover врезался в состав на перегоне между станциями Ветлужская и Шеманиха. Восемь цистерн сошли с рельсов, они были пустые", - пояснили в ведомстве.

Как уточнили в приволжской транспортной прокуратуре, владельцем автомобиля является женщина.

В результате инцидента никто не пострадал. "На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД России. Движение на участке пути приостановлено в обоих направлениях", - добавила Иванова журналистам.

В пресс-службе РЖД в свою очередь заявили об ожидающихся задержках поездов. "Нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Горьковская железная дорога прилагает все усилия для устранения последствий ДТП в кратчайшие сроки и призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - отмечается в сообщении.

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