В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал несколько дней назад в Подмосковье, сообщает "Лиза Алерт".

Он выехал 9 февраля из деревни Андреевское Можайского района, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку.

"Полиция продолжает работу по поиску пропавшего. Результатов пока нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Александр Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

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