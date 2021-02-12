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В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов

Последний раз его видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал несколько дней назад в Подмосковье, сообщает "Лиза Алерт".

Он выехал 9 февраля из деревни Андреевское Можайского района, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку.

"Полиция продолжает работу по поиску пропавшего. Результатов пока нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Александр Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

В новость внесены изменения (21:55 мск) - добавлены подробности по тексту.

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