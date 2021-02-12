Суд отложил на 16 февраля процесс в отношении Навального по делу о клевете

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Бабушкинского района Москвы в пятницу отложил на 16 февраля процесс в отношении Алексея Навального по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент ТАСС.

"В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля", - постановила судья Вера Акимова.

На заседании в пятницу суд завершил исследование доказательств обвинения и допросил Навального, который отказался признать вину.

На предстоящем заседании защита может завершить представление доказательств, после чего суд сможет заслушать прения сторон. В ходе прений гособвинение назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого. Максимальное наказание в соответствии с редакцией статьи "Клевета", по которой квалифицируются действия Навального, составляет штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.