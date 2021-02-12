В Нигерии девять человек погибли в ДТП с участием автобуса

ПРЕТОРИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в пятницу на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

"Авария произошла на шоссе Калабар-Иту в районе города Окуриканг, на месте погибли девять человек, еще трое находятся в критическом состоянии из-за полученных травм", - сообщил глава подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Кросс Ривер Киприан Офорду.

По его словам, полиция ведет расследование обстоятельств и причин ДТП.