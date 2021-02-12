Бастрыкин передал материалы проверки из-за взрыва во Владикавказе в центральный аппарат

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки после взрыва в супермаркете "Магнит" во Владикавказе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил передать материалы проверки для последующего всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего в производство следователей центрального аппарата СК России", - сказала она.

Взрыв в супермаркета "Магнит" произошел рано утром в пятницу, трехэтажное здание было полностью разрушено. Один человек сам выбрался из-под завалов, погибших нет. Следователи начали проверку. Дознаватели МЧС возбудили уголовное дело.