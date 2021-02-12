Бывшего заместителя главного судебного пристава Петербурга взяли под стражу

ПСКОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Псковский городской суд ужесточил меру пресечения бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марине Окрушко, которая обвиняется в посредничестве при передаче взятки. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"12 февраля Псковский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Окрушко М. Г., которой предъявлено обвинение в посредничестве передачи взятки должностному лицу, с домашнего ареста на заключение под стражу на срок по 2 мая 2021 года за нарушение ею запретов, установленных судом при избрании данной меры пресечения. Окрушко заключена под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая была задержана 15 сентября 2019 года в Пскове при передаче 500 тыс. рублей как части взятки в 6 млн рублей главному судебному приставу Псковской области, который действовал под контролем оперативников. За взятку главный судебный пристав Псковской области должен был оказать содействие в ускорении передачи на реализацию арестованного имущества в рамках исполнительного производства.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 млн рублей, в том числе на две квартиры в Петербурге, внедорожник, наличные денежные средства, а также средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (как в рублях, так и в иностранной валюте).