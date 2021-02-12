В Ленинградской области задержали мужчину за кражу частицы мощей Матроны Московской

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ленинградской области мужчину, который подозревается в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленинградской области от охранника храма днем 12 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.

"В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей. В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказала Волк.