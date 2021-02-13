В Красноярске дело о нападении на инкассаторов передали на рассмотрение в суд

КРАСНОЯРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о вооруженном нападении на инкассаторов в мае 2020 года. Как сообщается в субботу на сайте ведомства, дела направлены на рассмотрение в Красноярский краевой суд.

"Прокурором Красноярского края утверждены обвинительные заключения по уголовным делам о вооруженном нападении на инкассаторов. В зависимости от роли и степени участия три местных жителя обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), п. п. "а", "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Красноярский краевой суд", - говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая 2020 года у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. Нападавшие похитили 2 млн рублей, позднее деньги были найдены. По подозрению в совершении нападения были задержаны трое мужчин (1961, 1971 и 1980 г. р.). По версии следствия, нападение было спланировано еще в 2017 году.