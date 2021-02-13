Самолет компании Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси

НУР-СУЛТАН, 13 февраля. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air прервал взлет из Нур-Султана из-за лопнувшей покрышки шасси. Об этом сообщила в субботу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"12 февраля в 23:20 по времени Нур-Султана (20:20 мск) с самолетом авиакомпании Qazaq Air (рейс QAZ427, следовавший по маршруту Нур-Султан - Чимкент) произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 м. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 08:12 субботы (05:12 мск) при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна Qazaq Air, прибывшего регулярным рейсом из Нур-Султана в Алма-Ату, было обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. "Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет", - пояснили в комитете.

Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства займется анализом этих двух аварийных ситуаций, добавили в пресс-службе.