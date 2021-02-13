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В МВД заявили, что версия теракта в торговом центре во Владикавказе исключена

© Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии/ТАСС

Версия теракта в торговом центре во Владикавказе исключена - МВД.

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РоссияСеверная Осетия
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