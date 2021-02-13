В Москве неизвестные сообщили о "минировании" кондитерской фабрики "Рот Фронт"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Неизвестный по электронной почте сообщил о "минировании" кондитерской фабрики "Рот Фронт" в столице. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В пятницу на электронную почту службы безопасности фабрики "Рот Фронт" поступило сообщение о трех бомбах, заложенных в здании. За информацию об их местонахождении лжеминеры требовали 80 тыс. биткойнов", - сказал собеседник агентства.

Служба безопасности сообщила о письме в полицию. Территория фабрики была проверена, подозрительных предметов не обнаружено.

На этой неделе аналогичные сообщения с угрозами взрывов получили все станции столичного метро, детские сады и школы. В итоге было проверено более 3,3 тыс. образовательных учреждений, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.