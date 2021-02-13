В Москве возбудили четыре дела в связи с кражами из банковских ячеек

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четыре уголовных дела возбудили в связи с кражами из банковских ячеек в банках Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Заявления поступили от четырех клиентов двух банков, расположенных на улицах Климашкина и Наметкина. Во всех случаях пропадало содержимое индивидуальных банковских ячеек. Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), общий ущерб по этим делам составил 5,3 млн рублей", - сказали в главке полиции.

По данным главка, у одного из клиентов из сейфа банка на юго-западе Москвы украли €20 тыс., $30 тыс. и семь золотых инвестиционных монет с изображением Георгия Победоносца стоимостью 315 тыс. рублей. Его общий материальный ущерб составил около 2,3 млн рублей.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, четверо потерпевших заявили о краже из ячеек Банка развития и модернизации промышленности. У одного из них в период с 1 июля 2020 года по 11 февраля 2021 года взломали ячейку и похитили € 20 тыс. и $6 тыс., что по курсу ЦБ РФ на момент обнаружения составляет более 2,2 млн рублей. У другого потерпевшего с 21 января по 11 февраля похитили $2 тыс., €5,3 тыс., 2,5 тыс. болгарских лев, 10,2 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,78 млн рублей. Еще одна женщина заявила о краже денег и имущества на 1 млн рублей, а также обратился москвич с заявлением о похищении €1,5 тыс.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в полицию в течение нескольких дней поступали сообщения о хищении денег и ювелирных изделий из банковских ячеек. Всего сумма материального ущерба людям, положившим на хранения в сейф свои сбережения, составляет порядка 250 млн рублей.

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