Депутат парламента Кузбасса предстанет перед судом по обвинению в растрате

КЕМЕРОВО, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель кемеровского отделения "Всероссийского общества инвалидов", депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате бюджетных средств.

Как сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, "следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении председателя Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". "Она обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о Валентине Шмаковой, которая также является депутатом парламента Кузбасса. По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов, который был пожертвован организации коммерческой фирмой. Вместо этого она оформила документы, что сама приобрела у общества инвалидов машину за 100 тыс. рублей, при этом деньги в кассу или на счет организации не внесла. С документами, подтверждающими право собственности, она поставила автомобиль на учет в ГИБДД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кемерово выявили этот факт и передали материалы в следственные органы. В ходе расследования было выявлено еще три эпизода преступной деятельности Шмаковой. Так, с мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая как частное лицо приобрела в автосалоне три машины на сумму 861 тыс. рублей. При этом депутат расплатилась вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов.

Свою вину депутат признала и сотрудничала со следствием. В счет возмещения ущерба на ее имущество наложен арест на общую сумму около 1,5 млн рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов.

Должность председателя Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов Шмакова занимает с 2006 года, в депутатский корпус входит с 2013 года и избиралась в двух созывах. Также имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.