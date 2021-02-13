Прокуратура проводит проверку после заявления о травмировании корги на рейсе "Аэрофлота"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением главного редактора Telegram-канала Baza Никиты Могутина о том, что его собака пострадала во время перелета авиакомпанией "Аэрофлот" из Москвы в Стамбул. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением о травмировании собаки на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Стамбул", - сказал собеседник агентства.

Ранее Могутин в своем личном Telegram-канале написал, что во время перелета из Москвы в Стамбул авиакомпанией "Аэрофлот" пострадала его корги Есения и теперь хромает. Также была сломана переноска, у нее проломлены стенки и вырваны крепежные болты. К посту он приложил фотографии переноски до и после полета.

Летом прошлого года у "Аэрофлота" уже был подобный инцидент, когда пострадали две собаки на рейсах авиакомпании. Это произошло уже после предложений "Аэрофлота" пересмотреть технологии авиаперевозки животных после смерти двух котов и обморожения третьего на рейсе из Нью-Йорка в январе прошлого года. При этом "Аэрофлот" и прокуратура не нашли нарушений в ходе проверки инцидентов с собаками, одной из которых повредили челюсть, а другая из-за удара получила травму глаза и перестала видеть.