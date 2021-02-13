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На Кубани произошло ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 17 автомобилей, среди которых рейсовый автобус, произошло в Северском районе Краснодарского края в субботу утром. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло в Северском районе края с участием рейсового автобуса, четырех грузовых и 12 легковых автомобилей. Предварительно, пострадал одни человек, автомобили получили механические повреждения", - сказали в пресс-службе.

Предварительная причина ДТП - неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, в Северском районе сейчас до 2 градусов мороза, идет снег. Движение на трассе после ДТП возобновлено, добавили в пресс-службе.

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