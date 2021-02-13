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Житель Ленобласти украл частицу мощей святой Матроны, чтобы продать и купить еду

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он раскаялся в содеянном

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Житель Ленинградской области украл частицу мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря, чтобы на вырученные от продажи деньги купить еду. Об этом он сообщил в полиции на допросе, видео которого опубликовано на сайте МВД России.

"Решил пойти в монастырь в 12 часов дня, увидел блестящую вещь, решил ее украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду", - сказал мужчина.

Он раскаялся в содеянном и принес извинения.

По данным полиции, днем 12 февраля 33-летний житель Тихвина в храме положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию. В этот же день мужчина был задержан. Он уже успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей. В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело о краже.

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