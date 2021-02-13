Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области

ТАСС, 13 февраля. Тело погибшего мужчины обнаружили в субботу на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли", - сказал собеседник агентства.

Частичное обрушение кровли произошло в субботу в ангаре площадью 50 на 100 кв. м, расположенном в городе Людиново. По данным ГУ МЧС России по Калужской области, под завалами может находиться еще один человек. В настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.