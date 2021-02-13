Задымление в цехе Новолипецкого металлургического комбината ликвидировали

ТАСС, 13 февраля. Задымление в цехе Новолипецкого металлургического комбината (входит в группу НЛМК) ликвидировано. Цех продолжает работу в штатном режиме, сообщил ТАСС официальный представитель НЛМК.

"[Задымление] к настоящему времени (12:28) ликвидировано. Цех продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в компании.

Ранее в НЛМК сообщили ТАСС, что 13 февраля в цехе трансформаторной стали при проведении подрядной организацией демонтажных работ на выведенном из эксплуатации оборудовании произошло задымление без открытого огня. По данным МЧС, произошло возгорание масла в цехе динамной стали.