Bloomberg: семь человек погибли при взрыве в Могадишо

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 10 получили ранения в субботу в результате взрыва в Могадишо в Сомали. Об этом со ссылкой на очевидцев и сотрудников службы безопасности сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, возле КПП при въезде на одну из главных трасс Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как отмечает агентство, перед взрывом полиция открыла огонь по машине.

В свою очередь портал Garowe отмечает, что автомашина взорвалась вблизи резиденции президента Сомали и здания парламента.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.