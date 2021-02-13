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МВД Белоруссии сообщило о задержании россиянина за изготовление протестной атрибутики

По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой, правоохранители изъяли, в частности, более 100 единиц незаконной продукции и компьютерную технику

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии пресекли в Минске подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

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"Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба - работники частной типографии", - проинформировала официальный представитель ведомства.

По ее данным, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены подозреваемые занимались теневым бизнесом. "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги (бело-красно-белые флаги), маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - проинформировала Чемоданова.

По ее словам, правоохранители изъяли более 100 единиц незаконной продукции. Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, а также данными покупателей. "Задержанные сейчас обо всем сожалеют и раскаиваются, но отвечать все равно придется: деятельности "цеховиков" дается правовая оценка", - заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

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