СМИ: на севере Италии из-за непогоды произошло ДТП с участием 20 машин

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате крупного ДТП в долине Валь-ди-Суза близ Турина на северо-западе Италии. Как сообщила в субботу газета Corriere della Sera , причиной столкновения более 20 автомобилей послужило обледенение дорожного покрытия.

Отрезок автострады временно перекрыт. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели, уточняет издание.

Весь Апеннинский полуостров оказался подвержен действию холодного циклона, который принес обильные снегопады в центральную часть Италии, а также в некоторые южные районы страны. На севере и в горных районах значительно понизилась температура воздуха. В некоторых городах из-за снегопада объявили о закрытии школ. Помимо этого, сообщается о затруднениях на дорогах, а также о задержках в движении поездов.

Согласно прогнозам, непогода сохранится по крайней мере до начала следующей недели. Грядущей ночью ожидается, что температура воздуха будет ниже нуля в Риме, где также не исключено выпадение снега в северных районах города. Социальные и благотворительные службы в городах оказывают помощь бездомным, чтобы обеспечить их ночлегом и не допустить гибели от обморожения.