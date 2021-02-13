Суд Самары поместил под домашний арест бизнесмена по делу о пожаре на складе

ТАСС, 13 февраля. Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца предпринимателю, купившему газовый баллон на склад по фасовке продуктов. В результате его детонации и частичного обрушения здания погибла одна из сотрудниц. Об этом ТАСС сообщил помощник судьи.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в Кировском районе Самары загорелся склад по фасовке сладостей. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. м с частичным обрушением кровли на площади 100 кв. м. Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили об увеличении площади обрушений до 500 кв. м.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека). По версии следствия, предприниматель купил газовый баллон, который использовался в быту сотрудниками, фасовавшими продукты питания на складе. Позже баллон сдетонировал, склад частично обрушился, в результате чего погибла сотрудница.